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24.01.2019, 09:35

"Держись, брат, мы с тобой": Эрдоган позвонил Мадуро в Венесуэлу

"Держись, брат, мы с тобой": Эрдоган позвонил Мадуро в Венесуэлу - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Николас Мадуро (фото — EPA)

Представитель администрации президента Турции рассказал в соцсети о "звонке поддержки" венесуэльскому диктатору, добавив хэштег "МыВсеМадуро"

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На фоне государственного кризиса в Венесуэле, где глава оппозиции объявил себя врио президента, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил тамошнему президенту Николасу Мадуро и заверил его в своей поддержке. О звонке в Южную Америку сообщил у себя в Twitter представитель Эрдогана Ибрагим Калин.

"Позвонил и сказал: "Мой брат Мадуро! Держитесь, мы за вас", — передает он слова президента Турции его коллеге в Венесуэле.

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В конце твита добавлен хэштег #МыВсеМАДУРО.

Мадуро борется с парламентом с 2015-го, когда оппозиция взяла там большинство. Во время сопутствующих этому протестов годами гибнут десятки людей.

В январе Мадуро вступил в должность президента второй раз, после чего председатель парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании статьи конституции о передаче спикеру полномочий президента в случае "оставления" тем поста) — врио президента.

США, многие латиноамериканские стран и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Армия поддержала Мадуро. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что Каракас не может так поступить.

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Теги: поддержка, николас мадуро, венесуэла, переворот, реджеп тайип эрдоган, путч
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