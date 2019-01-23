Президент Венесуэлы Мадуро разорвал дипотношения с США

Николас Мадуро (фото - EPA)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого парламент считает нелегитимным главой государства, объявил о расторжении дипломатических отношений с США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны. Об этом сообщает AFP.

Как сообщил телеканал NTN24, Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.

Реклама

Ранее сегодня, 23 января, сообщалось, что Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы, председателя парламента Хуана Гуайдо легитимным главой страны. А перед этим Гуайдо объявил себя временным главой государства, сославшись на конституционную поправку, которая позволяет председателю парламента временно возглавить исполнительную власть, пока в стране не пройдут новые выборы.

6 января контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который поклялся вступить в бой против "репрессивной системы". 10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявилпрезидента Николаса Мадуро узурпатором.