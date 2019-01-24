Протесты в Венесуэле: армия на стороне Мадуро

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо вооруженными силами страны. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Солдаты Родины не принимают президента, навязанного под прикрытием реализации неясных интересов или незаконно самопровозглашенного", – подчеркнул Лопес.

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Как сообщает El Nacional, Гуайдо принес президентскую присягу во время митинга в Каракасе. Сторонники скандировали "Убирайся, Мадуро" и "Гуайдо президент". Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

На данный момент известно по меньшей мере о восьми погибших.

Вчера вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований претендовать на должность. Он добавил, что США поддерживают решение Гуайдо утвердить конституционные полномочия Национальной ассамблеи, объявить Мадуро узурпатором и призвать к созданию переходного правительства.

Затем президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.

Госсекретарь США Майк Помпео после этого сообщил, что Вашингтон будет поддерживать дипломатические связи с Каракасом через правительство Гуайдо, пишет Reuters.

"США не признают режим Мадуро и, соответственно, не считают полномочия бывшего президента Николаса Мадуро законными для разрыва дипломатических отношений", - сказал Помпео.

Оппозицию во главе с Гуайдо также поддержали Канада и ЕС, а также страны Южной Америки: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвая, Чили, Аргентина, Коста-Рика и Гватемала.

Лидеры Мексики и Боливии, а также Кубы на стороне Мадуро, а действия оппозиции называют переворотом.