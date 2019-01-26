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26.01.2019, 16:15

В ЕС назвали условие признания Гуайдо президентом Венесуэлы

В ЕС назвали условие признания Гуайдо президентом Венесуэлы - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Франция, Испания и Германия настаивают на проведении свободных президентских выборов в Венесуэле

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Франция, Испания и Германия заявили, что признают исполняющего обязанности президента оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

"Народ Венесуэлы должен быть в состоянии свободно определять свое будущее. Без выборов, объявленных в течение последующих 8 дней, мы будем готовы признать Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, чтобы инициировать политический процесс" – написал в Twitter президент Франции Эммануюэль Макрон.

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К этому требованию о проведении выборов присоединился глава правительства Испании Педро Санчес.

"Мы не стремимся назначать или свергать правительства, мы хотим, чтобы в Венесуэле были демократия и свободные выборы", - написал он в Twitter.

Пресс-секретарь правительства Германии Мартина Фиц также написала о необходимости свободных выборов в Венесуэле, проведение которых должно быть объявлено в течение 8 дней.

"Если выборы не будут объявлены в течение 8 дней, мы готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который инициирует такой политический процесс", - написала Фиц.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

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Теги: президент, николас мадуро, венесуэла, эмманюэль макрон, Хуан Гуайдо
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