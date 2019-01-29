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29.01.2019, 15:27

Протесты в Венесуэле: ООН заявила о десятках погибших

Протесты в Венесуэле: ООН заявила о десятках погибших - Фото
Фото: EPA

За время акций протеста задержали сотни демонстрантов

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В ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек. Об этом сообщил во вторник, 29 января, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает Deutsche Welle.

Более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе, добавил Колвилл.

По его словам, с начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 детей. В частности, 23 января под стражу были взяты почти 700 человек.

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"Это наибольшее число задержаний в Венесуэле в пределах одного дня за последние 20 лет", подчеркнул Колвилл.

23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо призвал всех недовольных политикой президента выйти на улицы и объявил себя временным и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал за Гуайдо этот статус. В то же время, армия Венесуэлы высказалась в поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что за несколько дней противостояния погибли, по разным оценкам, от 13 до 16 человек.

Читайте также: 7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу

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Теги: ООН, погибшие, протесты, николас мадуро, венесуэла
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