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24.01.2019, 09:00

Протесты в Венесуэле: счет погибших пошел на десятки

Протесты в Венесуэле: счет погибших пошел на десятки - Фото
Фото: EPA

В ходе акций протеста в Венесуэле погибли 16 человек

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В ходе акций протеста против президента Николаса Мадуро в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом пишет La Prensa de Lara.

Люди погибли в нескольких штатах Венесуэлы, в том числе в столице - Каракасе.

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Местный Центр мониторинга социальных конфликтов сообщает о 13 погибших.

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о непризнании армией спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо "временным президентом" страны.

Гуайдо принес президентскую присягу во время митинга в Каракасе. Сторонники скандировали "Убирайся, Мадуро" и "Гуайдо - президент". Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Вчера вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований быть на этой должности.

Затем президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипсвязи с Каракасом через правительство Гуайдо.

Оппозицию во главе с Гуайдо также поддержали Канада и ЕС, а также страны Южной Америки: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвая, Чили, Аргентина, Коста-Рика и Гватемала.

Лидеры Мексики и Боливии, а также Кубы на стороне Мадуро, а действия оппозиции называют переворотом.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, акции протеста, Хуан Гуайдо
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