Испания признала Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Педро Санчес (фото - EPA)

Правительство Испании признало Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом пишет Reuters.

“Я признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо и.о. президента", - сказал министр иностранных дел Испании Педро Санчес.

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Он призвас Венесуэлу как можно скорее провести честные и прозрачные выборы.

Ранее Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если диктатор Николас Мадуро не объявит в течение восьми дней о проведении досрочных президентских выборов. Мадуро наотрез отказался их проводить.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.