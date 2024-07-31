Угорщина заперечила, що ветувала спільну заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі

Угорщина (Ілюстративне фото: Noemi Bruzak/EPA)

Угорщина не накладала вето на спільну заяву Європейського Союзу щодо виборів у Венесуелі. Про це у соціальній мережі X (Twitter) повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, посилаючись на прессекретаря Міністерства закордонних справ країни Мате Пачолая.

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"Чутки про те, що Угорщина наклала вето на декларацію ЄС-27 щодо побоювань щодо порушень на виборах у Венесуелі, є неправдивими", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ознайомившись з інформацією, що надійшла з Венесуели, Угорщина приєдналася до спільної заяви Євросоюзу.

Раніше цього ж дня видання Politico із посиланням на двох співрозмовників писало, що Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів ЄС щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг чинний лідер Ніколас Мадуро.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 та 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.

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