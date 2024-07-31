Угорщина заперечила, що ветувала спільну заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі
Угорщина не накладала вето на спільну заяву Європейського Союзу щодо виборів у Венесуелі. Про це у соціальній мережі X (Twitter) повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, посилаючись на прессекретаря Міністерства закордонних справ країни Мате Пачолая.
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"Чутки про те, що Угорщина наклала вето на декларацію ЄС-27 щодо побоювань щодо порушень на виборах у Венесуелі, є неправдивими", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, ознайомившись з інформацією, що надійшла з Венесуели, Угорщина приєдналася до спільної заяви Євросоюзу.
Раніше цього ж дня видання Politico із посиланням на двох співрозмовників писало, що Угорщина ветувала спільну заяву країн-членів ЄС щодо результатів президентських виборів у Венесуелі, за підсумками яких переміг чинний лідер Ніколас Мадуро.
- 29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.
- 29 та 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.
- Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.
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