Мадуро просить підконтрольний уряду суд перевірити результати виборів

Чинний президент Венесуели заявив, що "готовий віддати себе у руки правосуддя"

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА/Ronald Pena R.)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів президентських виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу. Про це повідомляє ABC News.

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За його словами, керівна партія Венесуели готова надати всі документи щодо підрахунку голосів на виборах.

"Я віддаю себе у руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним", – сказав Мадуро.

Попри те, що венесуельський лідер погодився надати прозорі результати виборів, суд, який перевірятиме їх, тісно пов'язаний з урядом Мадуро, пишуть журналісти.

Кандидатів у судді призначають федеральні чиновники та затверджує Національна асамблея, де домінують прихильники чинного президента. Центр Картера, який стежив за виборами, рішуче критикує цю ініціативу, вважаючи, що суд не зможе забезпечити незалежну перевірку результатів виборів.

Едмундо Гонсалес, який є головним суперником Мадуро, і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо заявляють, що отримали більшість рахункових аркушів, які показують, що чинний президент Венесуели програв вибори.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Глава євродипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.

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