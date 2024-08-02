Выборы в Венесуэле. США признают победителем оппозиционера Гонсалеса

Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

США признают победителем скандальных президентских выборов в Венесуэле кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса, а не действующего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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Блинкен не назвал Гонсалеса непосредственно президентом Венесуэлы, однако поздравил его с успешной кампанией, а также призвал венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти.

Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих стран, до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.

Госсекретарь заметил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле, указывающих на то, что Гонсалес получил большинство голосов на этих выборах.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь .

писала здесь . Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут сочтены все голоса.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

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