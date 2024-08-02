Выборы в Венесуэле. США признают победителем оппозиционера Гонсалеса
Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

США признают победителем скандальных президентских выборов в Венесуэле кандидата от оппозиции Эдмунда Гонсалеса, а не действующего президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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Блинкен не назвал Гонсалеса непосредственно президентом Венесуэлы, однако поздравил его с успешной кампанией, а также призвал венесуэльские партии начать переговоры о мирной передаче власти.

Он отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на призывы оппозиции и многих стран, до сих пор не опубликовал результаты выборов 28 июля.

Госсекретарь заметил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% протоколов, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле, указывающих на то, что Гонсалес получил большинство голосов на этих выборах.

  • 29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.
  • 29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь .
  • Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут сочтены все голоса.
  • 1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

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