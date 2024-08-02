Вибори у Венесуелі. США визнають переможцем опозиціонера Гонсалеса

Він зазначив, що Національна виборча рада Венесуели досі не опублікувала результати виборів 28 липня

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

США визнають переможцем скандальних президентських виборів у Венесуелі кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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Блінкен не назвав Гонсалеса безпосередньо президентом Венесуели, проте привітав його "з успішною кампанією", а також закликав венесуельські партії розпочати переговори про мирну передачу влади.

Він зазначив, що Національна виборча рада Венесуели, попри заклики опозиції та багатьох країн, досі не опублікувала результати виборів 28 липня.

Держсекретар зауважив, що демократична опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих з виборчих дільниць по всій Венесуелі, які вказують на те, що Гонсалес отримав більшість голосів на цих виборах.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Глава євродипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів президентських виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

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