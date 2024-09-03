Суд Венесуели видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса

Ордер був виданий на запит влади, яка звинувачує Гонсалеса у низці злочинів, включно зі змовою, фальсифікацією документів та узурпацією повноважень

Прапор Венесуели (Фото: ЕРА/Henry Chirinos)

У Венесуелі суд видав ордер на арешт лідера опозиції та колишнього кандидата у президенти Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Associated Press.

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Ордер на арешт був виданий за запитом венесуельської влади, яка звинувачує 75-річного Гонсалеса у ряді злочинів, зокрема "у змові, фальсифікації документів та узурпації".

Цей крок є частиною посилення репресій проти опозиції через місяць після того, як виборча комісія, що підтримує чинну владу, оголосила про переобрання Мадуро на третій термін, зазначають журналісти.

Гонсалес критикує дії прокурорів, вказуючи на відсутність належних процесуальних гарантій. Він також звинувачує генерального прокурора Тарека Вільяма Сааба, давнього союзника Мадуро, у тому, що той є "політичним обвинувачем", який "засуджує заздалегідь".

Гонсалес тричі не з'явився у суді для того, щоб дати показання перед прокурорами, останній раз — 30 серпня. Як зазначає інформаційне агентство, лідер опозиції не з'являвся на публіці з наступного дня після виборів.

Окрім того, Гонсалес відмовився від допиту, стверджуючи, що не уточнили умови, за яких він мав з’явитися.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу. Згодом підконтрольний уряду Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем на виборах опозиціонера Гонсалеса, а не Мадуро.

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