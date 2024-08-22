Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро на виборах. Опозиція обурена

Опозиція стверджує, що Верховний суд не має конституційного права втручатися у виборчий процес, через що це рішення є недійсним

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах у липні. Це рішення, як вважає опозиція, лише зміцнило інституційну підтримку правлячої партії. Про це повідомляє Reuters.

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Голова суду Каріслія Родрігес оголосила, що після розгляду матеріалів виборного органу суд дійшов висновку, що Мадуро дійсно виграв вибори. Це рішення остаточне і не підлягає оскарженню.

Однак опозиція стверджує, що Верховний суд не має конституційного права втручатися у виборчий процес, через що це рішення є недійсним.

"Суверенітет належить народу і не може бути переданий. Державні органи мають походити від народного суверенітету та підкорятися йому", — зазначив кандидат у президенти та головний суперник Мадуро Едмундо Гонсалес.

Родрігес також повідомила, що копію рішення суду буде передано генеральному прокурору для можливого включення до кримінальних розслідувань, пов'язаних з публікацією "ймовірно фальшивих" результатів виборів в Інтернеті.

Ця ратифікація дає Мадуро ще один шестирічний термін, який розпочнеться в січні, пояснює Reuters.

Як зазначає видання, саме Мадуро звернувся до суду з проханням перевірити результати виборів. Судді викликали всіх кандидатів для вручення копій протоколів голосування. Опозиція стверджує, що, попри конституційну незалежність суду, він фактично діє на користь правлячої партії.

За даними ООН, під час антиурядових демонстрацій загинули щонайменше 23 протестувальники, а близько 2400 осіб були затримані. Мадуро називає демонстрантів екстремістами та фашистами.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем на виборах опозиціонера Гонсалеса, а не Мадуро.

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