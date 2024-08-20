Боррель: Венесуела опиниться у серйозній кризі, якщо Мадуро не доведе перемогу на виборах

Жозеп Боррель назвав "верхом сарказму" той факт, що Мадуро звернувся до Верховного суду Венесуели із проханням "захистити його"

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Венесуела незабаром може опинитися у "серйозній кризі", якщо глава держави Ніколас Мадуро не зможе довести свою перемогу на липневих президентських виборах. Про це повідомив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час одного із заходів в іспанському місті Сантандер, передає Euractiv.

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"Якщо Мадуро наполягатиме на тому, що він переміг, і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результати виборів не можуть бути визнані, Венесуела може вступити в серйозну кризу – ми всі намагаємося запобігти цьому", – сказав Боррель.

Коментарі глави європейської дипломатії пролунали через три тижні після того, як Мадуро оголосив про свою перемогу на виборах. Водночас США та інші західні країни заявили, що голосування відбулося з фальсифікаціями.

Боррель закликав спостерігати за подіями у Венесуелі найближчими днями, нагадавши, що в країні вже заарештували понад 2000 людей, тоді як репресії проти демонстрантів посилюються.

Він висловив упевненість, що міжнародна спільнота продовжуватиме тиск на режим Мадуро.

Також головний дипломат ЄС назвав "верхом сарказму" той факт, що Мадуро звернувся до Верховного суду Венесуели із проханням "захистити його".

"Я не знаю, який вирок винесе Верховний суд, оскільки до його функцій не входить підрахунок результатів виборів", – наголосив Боррель.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем на виборах опозиціонера Гонсалеса, а не Мадуро.

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