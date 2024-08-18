Україна підписала спільну декларацію щодо Венесуели – про що йдеться

Ніколас Мадуро (Ілюстративне фото: EPA)

17 серпня Україна та ще 20 підписантів приєдналися до спільної декларації щодо ситуації у Венесуелі: закликали всі сторони до стриманості та перегляду результатів виборів, бажано міжнародною організацією. Про це повідомило Міністерство економіки.

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Документ підписали на полях інавгурації президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера – на заході Україну представляла міністерка економіки Юлія Свириденко. Це перший візит української делегації до цієї карибської країни за 22 роки.

Серед підписантів, окрім України, є: США, Європейський Союз, Канада, Чехія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Аргентина, Коста-Рика, Еквадор, Гватемала, Гаяна, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай та сама Домінікана.

Учасники декларації закликали всіх політичних учасників у Венесуелі до стриманості у своїх публічних діях.

"Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх венесуельців, зокрема свободи мирних зібрань та свободи вираження поглядів. Захист демократичних принципів у Венесуелі важливий нам, так само як країнам Латинської Америки не байдужа доля України й цінностей, які ми захищаємо від російської агресії", – зазначила Свириденко.

Також підписанти закликали Венесуелу терміново припинити насильство та звільнити свавільно затриманих громадян під час мирних протестів після виборів, зокрема представників опозиції. А ще учасники просять режим Мадуро повернути до країни Управління Верховного комісара ООН з прав людини та забезпечити необхідні умови, аби цей посадовець виконував свої повноваження.

До того ж у декларації закликають опублікувати оригінальні протоколи президентських виборів та провести неупереджену й незалежну перевірку результатів – бажано, щоб це зробила міжнародна організація, аби "забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах".

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