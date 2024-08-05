ЄС не визнає перемогу Мадуро у виборах, а сім країн закликали оприлюднити результати голосування

Рада ЄС наголосила, що без опублікованих результатів голосування – вибори не можуть бути визнаними

Протести у Венесуелі (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Європейський Союз не визнає переобрання Ніколаса Мадуро на нещодавніх президентських виборах у Венесуелі, позаяк країна досі не надала офіційних протоколів голосування. Лідери семи країн ЄС закликали Венесуелу продемонструвати "повну прозорість і чесність виборчого процесу". Про це йдеться у заяві Ради ЄС, а також повідомило видання Euractiv.

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"У звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів", – заявили в ЄС.

Рада ЄС наголосила, що без опублікованих результатів голосування – вибори не можуть бути визнаними.

Також Брюссель зауважує, що будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування "лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів".

Лідери Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії та Франції також висловили "сильну стурбованість" ситуацією в країні після спірних президентських виборів.

"Ми закликаємо владу Венесуели негайно оприлюднити всі результати голосування", – йдеться у заяві.

Країни наголосили, що такий крок був необхідний для "визнання волі венесуельського народу".

"Права всіх венесуельців, особливо політичних лідерів, повинні поважатися під час цього процесу. Ми рішуче засуджуємо будь-який арешт або погрозу проти них", – акцентували лідери та додали, що влада повинна поважати "право людей на протести та мирні збори".

Результат виборів уже відхилили США та латиноамериканські сусіди Аргентина, Коста-Ріка, Панама, Еквадор і Уругвай.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Глава євродипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів президентських виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

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