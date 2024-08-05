ЕС не признает победу Мадуро в выборах, а семь стран призвали огласить итоги голосования

Совет ЕС подчеркнул, что без опубликованных результатов голосования – выборы не могут быть признаны

Протесты в Венесуэле (Фото: EPA/Manuel Diaz)

Европейский Союз не признает переизбрание Николаса Мадуро на недавних президентских выборах в Венесуэле, поскольку страна до сих пор не предоставила официальные протоколы голосования. Лидеры семи стран ЕС призвали Венесуэлу продемонстрировать "полную прозрачность и честность избирательного процесса". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, а также сообщило издание Euractiv.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"В отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко отмечено, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов", – заявили в ЕС.

Совет ЕС подчеркнул, что без опубликованных результатов голосования – выборы не могут быть признаны.

Также Брюссель отмечает, что любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования "только сомневается в достоверности официально опубликованных результатов".

Лидеры Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании и Франции также выразили "сильную обеспокоенность" ситуацией в стране после спорных президентских выборов.

"Мы призываем власти Венесуэлы немедленно обнародовать все результаты голосования", – говорится в заявлении.

Страны подчеркнули, что такой шаг был необходим для "признания воли венесуэльского народа".

"Права всех венесуэльцев, особенно политических лидеров, должны уважаться во время этого процесса. Мы решительно осуждаем любой арест или угрозу против них", – акцентировали лидеры и добавили, что власти должны уважать "право людей на протесты и мирные собрания".

Итог выборов уже отклонили США и латиноамериканские соседи Аргентина, Коста-Рика, Панама, Эквадор и Уругвай.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать результаты президентских выборов в Венесуэле, пока не будут сочтены все голоса.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

Читайте также: Венгрия отрицала, что ветировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле