Украина подписала совместную декларацию по Венесуэле – о чем идет речь

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

17 августа Украина и еще 20 подписантов присоединились к совместной декларации по ситуации в Венесуэле: призвали все стороны к сдержанности и пересмотру результаты выборов, желательно международной организацией. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Документ подписали на полях инаугурации президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера – на западе Украину представляла министр экономики Юлия Свириденко. Это первый визит украинской делегации в эту карибскую страну за 22 года.

Среди подписантов, кроме Украины, есть США, Европейский Союз, Канада, Чехия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Гайана, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и сама Доминикана.

Участники декларации призвали всех политических участников в Венесуэле к сдержанности в своих публичных действиях.

"Мы призываем к соблюдению демократических принципов, а также прав человека и основных свобод всех венесуэльцев, в частности свободы мирных собраний и свободы выражения взглядов. Защита демократических принципов в Венесуэле важна нам, равно как странам Латинской Америки небезразлична судьба Украины и ценностей, которые мы защищаем от российской агрессии", – отметила Свириденко.

Также подписанты призвали Венесуэлу срочно прекратить насилие и освободить произвольно задержанных граждан во время мирных протестов после выборов, в том числе представителей оппозиции. А еще участники просят режим Мадуро вернуть в страну Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и обеспечить необходимые условия, чтобы этот чиновник выполнял свои полномочия.

К тому же, в декларации призывают опубликовать оригинальные протоколы президентских выборов и провести беспристрастную и независимую проверку результатов – желательно, чтобы это сделала международная организация, чтобы "обеспечить уважение к воле венесуэльского народа, выраженной на выборах".

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