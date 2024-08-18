Украина подписала совместную декларацию по Венесуэле – о чем идет речь
17 августа Украина и еще 20 подписантов присоединились к совместной декларации по ситуации в Венесуэле: призвали все стороны к сдержанности и пересмотру результаты выборов, желательно международной организацией. Об этом сообщило Министерство экономики.
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Документ подписали на полях инаугурации президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера – на западе Украину представляла министр экономики Юлия Свириденко. Это первый визит украинской делегации в эту карибскую страну за 22 года.
Среди подписантов, кроме Украины, есть США, Европейский Союз, Канада, Чехия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Гайана, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и сама Доминикана.
Участники декларации призвали всех политических участников в Венесуэле к сдержанности в своих публичных действиях.
"Мы призываем к соблюдению демократических принципов, а также прав человека и основных свобод всех венесуэльцев, в частности свободы мирных собраний и свободы выражения взглядов. Защита демократических принципов в Венесуэле важна нам, равно как странам Латинской Америки небезразлична судьба Украины и ценностей, которые мы защищаем от российской агрессии", – отметила Свириденко.
Также подписанты призвали Венесуэлу срочно прекратить насилие и освободить произвольно задержанных граждан во время мирных протестов после выборов, в том числе представителей оппозиции. А еще участники просят режим Мадуро вернуть в страну Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и обеспечить необходимые условия, чтобы этот чиновник выполнял свои полномочия.
К тому же, в декларации призывают опубликовать оригинальные протоколы президентских выборов и провести беспристрастную и независимую проверку результатов – желательно, чтобы это сделала международная организация, чтобы "обеспечить уважение к воле венесуэльского народа, выраженной на выборах".
- 29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.
- 29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. На стороне силовиков заметили людей с нашивками террористической группировки "Вагнер" – президент Зеленский отметил, что это яркий пример бесстыдного вмешательства РФ в дела других государств.
- 1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов президентских выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.
- 2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем на выборах оппозиционера Гонсалеса, а не Мадуро.
- 12 августа издание WSJ заявило, что Белый дом во время тайных переговоров предложил Мадуро добровольно отказаться от должности президента Венесуэлы в обмен на амнистию.
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