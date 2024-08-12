США запропонували Мадуро амністію за відмову від посади президента Венесуели – WSJ

У США Мадуро та його високопоставленим соратникам висунуті звинувачення у причетності до наркоторгівлі

Ніколас Мадуро (Фото: Ronald Pena / EPA)

Білий дім під час таємних переговорів запропонував Ніколасу Мадуро добровільно відмовитися від посади президента Венесуели в обмін на амністію, оскільки з’являються докази, що він програв липневі вибори. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

У США Мадуро та його високопоставленим соратникам висунуті звинувачення у причетності до наркоторгівлі та, зокрема, ввезення кокаїну на територію країни. США можуть відмовитися від екстрадиції причетних осіб, якщо Мадуро добровільно відмовиться від влади, розповіли співрозмовники видання.

Як розповів один зі них, США виклали "все на стіл", щоб переконати авторитарного лідера Венесуели піти з посади до закінчення чергового президентського терміну в січні 2025 року.

У матеріалі WSJ йдеться, що раніше Мадуро висловлював готовність вести переговори зі США, хоча на брифінгу у п’ятницю, 9 серпня, він заявив, що Вашингтону "не слід втручатися у внутрішні справи Венесуели".

Пропозиції Вашингтона можуть не бути реалізовані, якщо 45-й президент США Дональд Трамп буде переобраний у листопаді, з огляду на його попередній жорсткий підхід до Венесуели, зазначили журналісти.

ДОВІДКА Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції. Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року після смерті свого попередника Уго Чавеса. Для нього це вже третій шестирічний президентський термін. Під час його правління країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські санкції.

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Глава євродипломатії Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі, поки не будуть пораховані всі голоси.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів президентських виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу.

2 серпня США визнали переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

Читайте також: Зеленський відреагував на дані щодо появи вагнерівців у Венесуелі: Всюди несуть смерть