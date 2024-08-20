Боррель: Венесуэла окажется в серьезном кризисе, если Мадуро не докажет победу на выборах

Жозеп Боррель назвал "верхом сарказма" тот факт, что Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой "защитить его"

Жозеп Боррель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Венесуэла вскоре может оказаться в "серьезном кризисе", если глава государства Николас Мадуро не сможет доказать свою победу на июльских президентских выборах. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время одного из мероприятий в испанском городе Сантандер, передает Euractiv.

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"Если Мадуро будет настаивать на том, что он победил, и не хочет понимать, что для международного сообщества без проверки результаты выборов не могут быть признаны, Венесуэла может вступить в серьезный кризис – мы все пытаемся предотвратить это", – сказал Боррель.

Комментарии главы европейской дипломатии прозвучали спустя три недели после того, как Мадуро объявил о своей победе на выборах. В то же время США и другие западные страны заявили, что голосование состоялось с фальсификациями.

Боррель призвал наблюдать за событиями в Венесуэле в ближайшие дни, напомнив, что в стране уже арестовали более 2000 человек, в то время как репрессии против демонстрантов ужесточаются.

Он выразил уверенность, что международное сообщество будет продолжать давление на режим Мадуро.

Также главный дипломат ЕС назвал "верхом сарказма" тот факт, что Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой "защитить его".

"Я не знаю, какой приговор вынесет Верховный суд, поскольку в его функции не входит подсчет результатов выборов", – подчеркнул Боррель.

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем на выборах оппозиционера Гонсалеса, а не Мадуро.

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