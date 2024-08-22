Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах. Оппозиция в негодовании

Оппозиция утверждает, что Верховный суд не имеет конституционного права вмешиваться в избирательный процесс, из-за чего это решение недействительно

Николас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах в июле. Это решение, как считает оппозиция, лишь укрепило институциональную поддержку правящей партии. Об этом сообщает Reuters.

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Глава суда Карислия Родригес объявила, что после рассмотрения материалов выборного органа суд пришел к выводу, что Мадуро действительно выиграл выборы. Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Однако оппозиция утверждает, что Верховный суд не имеет конституционного права вмешиваться в избирательный процесс, из-за чего это решение недействительно.

"Суверенитет принадлежит народу и не может быть передан. Государственные органы должны происходить от народного суверенитета и подчиняться ему", – отметил кандидат в президенты и главный соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес.

Родригес также сообщила, что копия решения суда будет передана генеральному прокурору для возможного включения в уголовные расследования, связанные с публикацией "вероятно фальшивых" результатов выборов в Интернете.

Эта ратификация дает Мадуро еще один шестилетний срок, который начнется в январе, поясняет Reuters.

Как отмечает издание, именно Мадуро обратился в суд с просьбой проверить результаты выборов. Судьи вызвали всех кандидатов для вручения копий протоколов голосования. Оппозиция утверждает, что несмотря на конституционную независимость суда, он фактически действует в пользу правящей партии.

По данным ООН, во время антиправительственных демонстраций погибли по меньшей мере 23 протестующих, а около 2400 человек были задержаны. Мадуро называет демонстрантов экстремистами и фашистами.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем на выборах оппозиционера Гонсалеса, а не Мадуро.

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