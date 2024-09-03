Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса

Ордер был выдан по запросу властей, обвиняющих Гонсалеса в ряде преступлений, включая сговор, фальсификацию документов и узурпацию полномочий

Эдмундо Гонсалес (Фото: AFP)

В Венесуэле суд выдал ордер на арест лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Эдмунда Гонсалеса, который был главным оппонентом действующего лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Associated Press.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Ордер на арест выдан по запросу венесуэльских властей, обвиняющих 75-летнего Гонсалеса в ряде преступлений, в частности "в сговоре, фальсификации документов и узурпации".

Этот шаг является частью усиления репрессий против оппозиции спустя месяц после того, как избирательная комиссия, поддерживающая действующую власть, объявила о переизбрании Мадуро на третий срок, отмечают журналисты.

Гонсалес критикует действия прокуроров, указывая на отсутствие надлежащих процессуальных гарантий. Он также обвиняет генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба, давнего союзника Мадуро, в том, что тот "политический обвинитель", который "осуждает заранее".

Гонсалес трижды не явился в суд для того, чтобы дать показания перед прокурорами, последний раз — 30 августа. Как отмечает информационное агентство, лидер оппозиции не появлялся на публике со следующего дня после выборов.

Кроме того, Гонсалес отказался от допроса, утверждая, что не уточнили условия, при которых он должен был явиться.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе. Впоследствии подконтрольный правительству Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем на выборах оппозиционера Гонсалеса, а не Мадуро.

Читайте также: Боррель: Венесуэла окажется в серьезном кризисе, если Мадуро не докажет победу на выборах