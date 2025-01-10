Кроме того, Соединенные Штаты объявили о санкциях против восьми чиновников Венесуэлы, приближенных к Мадуро

Николас Мадуро (Фото: ЕРА / MIGUEL GUTIERREZ)

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз переизбрался на должность главы государства. В то же время США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет арестовать его, пишет BBC.

Как отмечает Associated Press, дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы, где проходила инаугурация Мадуро, был под строжайшей охраной полиции, военных и агентов разведки.

Между тем США увеличили вознаграждение до $25 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Это объявление совпало с его инаугурацией на третий шестилетний срок.

Кроме того, Соединенные Штаты объявили о санкциях против восьми чиновников Венесуэлы, приближенных к Мадуро. Среди них — президент государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela Эктор Андрес Обрегон Перес, министр транспорта Рамон Селестино Веласкес Арагуаян и пятеро чиновников силовых структур.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Впоследствии появились данные, что среди венесуэльских силовиков на митингах находились террористы из российской Группы Вагнера. Президент Зеленский назвал это ярким примером беззастенчивого вмешательства РФ в дела других государств, а также ее привычной стратегией сеять хаос во всем мире.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест оппозиционера Гонсалеса. 8 сентября он вылетел в Испанию.