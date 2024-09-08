Лидер оппозиции Венесуэлы Гонсалес, которому грозит арест, летит в Испанию

В начале сентября суд выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты Венесуэлы

Протесты в Венесуэле (Фото: Henry Chirinos/EPA)

Заявляющий о победе на июльских президентских выборах лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес отправился в Испанию после выдачи ордера на его арест. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, Гонсалеса по его просьбе везут в Испанию на самолете Военно-воздушных сил страны.

"Правительство Испании отдано политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев", – добавил глава МИД Испании.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест 75-летнего лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Гонсалеса, который являлся главным оппонентом действующего лидера страны Николаса Мадуро.

Ордер был выдан по запросу венесуэльских властей, обвиняющих оппозиционера в ряде преступлений, в частности "в сговоре, фальсификации документов и узурпации".

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

1 августа Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести проверку результатов выборов после того, как лидеры оппозиции подвергли сомнению его заявление о победе. Впоследствии подконтрольный правительству Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем оппозиционера Гонсалеса.

Читайте также: Боррель: Венесуэла окажется в серьезном кризисе, если Мадуро не докажет победу на выборах