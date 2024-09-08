Лидер оппозиции Венесуэлы Гонсалес, которому грозит арест, летит в Испанию
Протесты в Венесуэле (Фото: Henry Chirinos/EPA)

Заявляющий о победе на июльских президентских выборах лидер оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес отправился в Испанию после выдачи ордера на его арест. Об этом в социальной сети X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, Гонсалеса по его просьбе везут в Испанию на самолете Военно-воздушных сил страны.

"Правительство Испании отдано политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев", – добавил глава МИД Испании.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест 75-летнего лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Гонсалеса, который являлся главным оппонентом действующего лидера страны Николаса Мадуро.

Ордер был выдан по запросу венесуэльских властей, обвиняющих оппозиционера в ряде преступлений, в частности "в сговоре, фальсификации документов и узурпации".

Читайте также: Боррель: Венесуэла окажется в серьезном кризисе, если Мадуро не докажет победу на выборах

выборыиспаниявенесуэлаоппозиция