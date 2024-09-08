Лідер опозиції Венесуели Гонсалес, якому загрожує арешт, летить до Іспанії

На початку вересня суд видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти Венесуели

Протести у Венесуелі (Фото: Henry Chirinos/EPA)

Лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонсалес, який заявляє про перемогу на липневих президентських виборах, вирушив до Іспанії після видачі ордера на його арешт. Про це у соціальній мережі X (Twitter) повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

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За його словами, Гонсалеса на його прохання везуть до Іспанії на літаку Військово-повітряних сил країни.

"Уряд Іспанії відданий політичним правам і фізичній недоторканності всіх венесуельців", – додав очільник МЗС Іспанії.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного лідера опозиції та колишнього кандидата у президенти Гонсалеса, який був головним опонентом чинного лідера країни Ніколаса Мадуро.

Ордер був виданий за запитом венесуельської влади, яка звинувачує опозиціонера у ряді злочинів, зокрема "у змові, фальсифікації документів та узурпації".

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

1 серпня Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку результатів виборів після того, як лідери опозиції поставили під сумнів його заяву про перемогу. Згодом підконтрольний уряду Верховний суд Венесуели підтвердив перемогу Мадуро.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем опозиціонера Гонсалеса.

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