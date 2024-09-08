Лідер опозиції Венесуели Гонсалес, якому загрожує арешт, летить до Іспанії
Протести у Венесуелі (Фото: Henry Chirinos/EPA)

Лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонсалес, який заявляє про перемогу на липневих президентських виборах, вирушив до Іспанії після видачі ордера на його арешт. Про це у соціальній мережі X (Twitter) повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

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За його словами, Гонсалеса на його прохання везуть до Іспанії на літаку Військово-повітряних сил країни.

"Уряд Іспанії відданий політичним правам і фізичній недоторканності всіх венесуельців", – додав очільник МЗС Іспанії.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного лідера опозиції та колишнього кандидата у президенти Гонсалеса, який був головним опонентом чинного лідера країни Ніколаса Мадуро.

Ордер був виданий за запитом венесуельської влади, яка звинувачує опозиціонера у ряді злочинів, зокрема "у змові, фальсифікації документів та узурпації".

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