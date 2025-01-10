Пророссийский Мадуро заявил о задержании украинцев, но доказательств Венесуэла не дала
Венесуэла не предоставила подтверждений, что украинские граждане были задержаны в этой стране 8 января. Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Суспильне.
По его словам, МИД связался с министром иностранных дел Венесуэлы – и тот сообщил, что у него нет информации о наличии у задержанных украинского гражданства.
Венесуэльская сторона не предоставила фактических подтверждений этому, заметил Тихий.
Спикер считает, что предыдущие сообщения о задержанных украинцах могут быть "частью информационных нагнетаний" со стороны главы страны Николаса Мадуро.
Чиновник напомнил, что Украина не признает результаты выборов в Венесуэле и считает утверждение Мадуро в должности "искажением волеизъявления венесуэльского народа".
Накануне, 8 января, пророссийский диктатор Мадуро заявил о задержании в Венесуэле семерых иностранцев, которые планировали "теракты" за несколько дней до его инаугурации.
Тиран сообщил, что среди задержанных якобы двое американцев, двое граждан Колумбии и трое украинцев.
Венесуэльский режим утверждает, что в общей сложности уже арестованы 125 наемников, которые якобы должны атаковать исполнительного вице-президента и министра Делси Родригеса, а также совершить нападения на инфраструктуру страны, государственные учреждения и "лидеров боливарианской революции".
В июле состоялись последние президентские выборы в Венесуэле, а уже 10 января должна состояться третья инаугурация Мадуро. В то же время, оппозиция не признает результаты голосования и сообщает о фальсификациях со стороны властей. Победителем же оппоненты режима считают своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутию.
В августе Украина присоединилась к совместной декларации по ситуации в Венесуэле: вместе с 20 подписантами Киев призвал все стороны к сдержанности и пересмотру результатов выборов, желательно международной организацией.
- 29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах.
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