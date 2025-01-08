Мадуро заявил о задержании украинцев в составе иностранцев. Якобы готовили теракт

Мадуро готовится к третьей инаугурации, которая должна состояться 10 января 2025 года после объявления его победителем на выборах 28 июля 2024-го

Николас Мадуро (Фото: ЕРА/MIGUEL GUTIERREZ)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране задержаны семь иностранцев, среди которых были якобы граждане Украины. Он утверждает, что они планировали "теракты" за несколько дней до его инаугурации, передает агентство EFE.

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По словам Мадуро, 7 января венесуэльские правоохранители арестовали двух граждан США, двух мужчин из Колумбии и троих из Украины. Их обвиняют в подготовке "террористических действий".

"Сегодня мы задержали семерых иностранных наемников, в том числе двух ключевых из США", — заявил венесуэльский президент.

Местные власти утверждают, что в общей сложности уже арестованы 125 наемников, которые якобы намеревались атаковать исполнительного вице-президента и министра Делси Родригеса, а также совершить нападения на инфраструктуру страны, государственные учреждения и лидеров боливарианской революции.

Мадуро готовится к третьей в жизни инаугурации, которая должна состояться 10 января 2025 после объявления его победителем на выборах 28 июля 2024 года. В то же время, оппозиция заявляет о нарушении избирательного процесса, обвиняя власть в фальсификациях, и утверждает, что настоящим победителем является их лидер Эдмундо Гонсалес Уррутия.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем оппозиционера Гонсалеса.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест 75-летнего Гонсалеса. 8 сентября он вылетел в Испанию.