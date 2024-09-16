В Венесуэле задержали группу иностранцев: подозревают в планировании убийства Мадуро

В Венесуэле арестовали граждан США, Испании и Чехии по подозрению в сговоре против президента Мадуро

Николас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

В Венесуэле спецслужбы задержали трех граждан США, двух испанцев и гражданина Чехии по подозрению в участии в заговоре, якобы поддержанном США. Целью этого сговора было убийство президента Николаса Мадуро и нескольких чиновников его правительства, сообщает Politico.

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"Эти группы стремятся завладеть богатством страны, и мы, как правительство, будем решительно реагировать на любые попытки дестабилизации", – заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Он добавил, что изъято более 400 винтовок, якобы из США.

Госдепартамент США подтвердил, что трое американцев, включая военнослужащего ВМС, находятся под арестом в Венесуэле, но отрицал причастность Вашингтона к сговору.

"Любые заявления о причастности США к сговору по свержению Мадуро являются категорической ложью. Соединенные Штаты продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле", – сказал спикер Госдепа.

Также во время пресс-конференции министр внутренних дел Венесуэлы утверждал, что арестованные испанцы были связаны с испанской секретной службой и участвовали в планировании убийства Мадуро.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего главу страны Мадуро победителем на президентских выборах. Тогда оппозиция страны заявила о победе своего кандидата и фальсификации выборов.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов.

2 августа госсекретарь США Блинкен заявил, что страна признает победителем оппозиционера Гонсалеса.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест 75-летнего Гонсалеса. 8 сентября он вылетел в Испанию.

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