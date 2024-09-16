У Венесуелі затримали групу іноземців: підозрюють у плануванні вбивства Мадуро

У Венесуелі заарештували громадян США, Іспанії та Чехії за підозрою у змові проти президента Мадуро

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА/ MIGUEL GUTIERREZ)

У Венесуелі спецслужби затримали трьох громадян США, двох іспанців і громадянина Чехії за підозрою в участі у змові, нібито підтриманій США. Метою цієї змови було вбивство президента Ніколаса Мадуро та кількох високопосадовців його уряду, повідомляє Politico.

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"Ці групи прагнуть заволодіти багатством країни, і ми, як уряд, будемо рішуче реагувати на будь-які спроби дестабілізації", – заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо.

Він додав, що було вилучено понад 400 гвинтівок, нібито із США.

Держдепартамент США підтвердив, що троє американців, включно з військовослужбовцем ВМС, перебувають під арештом у Венесуелі, але заперечив причетність Вашингтона до змови.

"Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати і далі підтримують демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі", – сказав речник Держдепу.

Також під час пресконференції міністр внутрішніх справ Венесуели стверджував, що заарештовані іспанці мали зв’язки з іспанською секретною службою та брали участь у плануванні вбивства Мадуро.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем опозиціонера Гонсалеса.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.

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