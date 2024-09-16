У Венесуелі затримали групу іноземців: підозрюють у плануванні вбивства Мадуро
У Венесуелі спецслужби затримали трьох громадян США, двох іспанців і громадянина Чехії за підозрою в участі у змові, нібито підтриманій США. Метою цієї змови було вбивство президента Ніколаса Мадуро та кількох високопосадовців його уряду, повідомляє Politico.
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"Ці групи прагнуть заволодіти багатством країни, і ми, як уряд, будемо рішуче реагувати на будь-які спроби дестабілізації", – заявив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо.
Він додав, що було вилучено понад 400 гвинтівок, нібито із США.
Держдепартамент США підтвердив, що троє американців, включно з військовослужбовцем ВМС, перебувають під арештом у Венесуелі, але заперечив причетність Вашингтона до змови.
"Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати і далі підтримують демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі", – сказав речник Держдепу.
Також під час пресконференції міністр внутрішніх справ Венесуели стверджував, що заарештовані іспанці мали зв’язки з іспанською секретною службою та брали участь у плануванні вбивства Мадуро.
- 29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.
- 29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.
- 2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем опозиціонера Гонсалеса.
- 3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.
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