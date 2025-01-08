Мадуро заявив про затримання українців у складі іноземців. Їм закидають підготовку теракту

Мадуро готується до третьої в житті інавгурації, яка має відбутися 10 січня 2025 року після оголошення його переможцем на виборах 28 липня 2024 року

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА/MIGUEL GUTIERREZ)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що у країні затримали сімох іноземців, серед яких були нібито громадяни України. Він стверджує, що вони планували "теракти" за кілька днів до його інавгурації, передає агентство EFE.

За словами Мадуро, 7 січня венесуельські правоохоронці заарештували двох громадян США, двох чоловіків із Колумбії та трьох з України. Їх звинувачують у підготовці "терористичних дій".

"Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, зокрема двох ключових з США", — заявив венесуельський президент.

Місцева влада стверджує, що загалом вже арештовано 125 найманців, які нібито мали намір атакувати виконавчого віцепрезидента та міністра Делсі Родрігеса, а також здійснити напади на інфраструктуру країни, державні установи та лідерів боліваріанської революції.

Мадуро готується до третьої в житті інавгурації, яка має відбутися 10 січня 2025 року після оголошення його переможцем на виборах 28 липня 2024 року. Водночас опозиція заявляє про порушення виборчого процесу, звинувачуючи владу у фальсифікаціях, і стверджує, що справжнім переможцем є їхній лідер Едмундо Гонсалес Уррутія.

29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.

2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем опозиціонера Гонсалеса.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.