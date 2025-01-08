Мадуро заявив про затримання українців у складі іноземців. Їм закидають підготовку теракту
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що у країні затримали сімох іноземців, серед яких були нібито громадяни України. Він стверджує, що вони планували "теракти" за кілька днів до його інавгурації, передає агентство EFE.
За словами Мадуро, 7 січня венесуельські правоохоронці заарештували двох громадян США, двох чоловіків із Колумбії та трьох з України. Їх звинувачують у підготовці "терористичних дій".
"Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, зокрема двох ключових з США", — заявив венесуельський президент.
Місцева влада стверджує, що загалом вже арештовано 125 найманців, які нібито мали намір атакувати виконавчого віцепрезидента та міністра Делсі Родрігеса, а також здійснити напади на інфраструктуру країни, державні установи та лідерів боліваріанської революції.
Мадуро готується до третьої в житті інавгурації, яка має відбутися 10 січня 2025 року після оголошення його переможцем на виборах 28 липня 2024 року. Водночас опозиція заявляє про порушення виборчого процесу, звинувачуючи владу у фальсифікаціях, і стверджує, що справжнім переможцем є їхній лідер Едмундо Гонсалес Уррутія.
- 29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила чинного голову країни Мадуро переможцем на президентських виборах. Тоді опозиція країни заявила про перемогу свого кандидата та фальсифікацію виборів.
- 29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів.
- 2 серпня держсекретар США Блінкен заявив, що країна визнає переможцем опозиціонера Гонсалеса.
- 3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт 75-річного Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.