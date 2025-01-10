Проросійський Мадуро заявив про затримання українців, але доказів Венесуела не надала

Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень цьому, зауважили в МЗС

Ніколас Мадуро (Фото: EPA)

Венесуела не надала підтверджень, що українських громадян було затримано у цій країні 8 січня. Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Суспільне.

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За його словами, МЗС зв'язалося з міністром закордонних справ Венесуели – і той повідомив, що в нього немає інформації щодо наявності у затриманих українського громадянства.

Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень цьому, зауважив Тихий.

Речник вважає, що попередні повідомлення про затриманих українців можуть бути "частиною інформаційних нагнітань" із боку очільника держави Ніколаса Мадуро.

Посадовець нагадав, що Україна не визнає результатів виборів у Венесуелі та вважає затвердження Мадуро на посаді "спотворенням волевиявлення венесуельського народу".

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Напередодні, 8 січня, проросійський диктатор Мадуро заявив про затримання у Венесуелі сімох іноземців, котрі буцімто планували "теракти" за декілька днів до його інавгурації.

Тиран повідомив, що серед затриманих нібито двоє американців, двоє громадян Колумбії та троє українців.

Венесуельський режим стверджує, що загалом уже заарештовано 125 найманців, котрі нібито мали атакувати виконавчого віцепрезидента та міністра Делсі Родрігеса, а також здійснити напади на інфраструктуру країни, державні установи та "лідерів боліваріанської революції".

У липні відбулися останні президентські вибори у Венесуелі, а вже 10 січня має відбутися вже третя інавгурація Мадуро. Водночас опозиція не визнає результати голосування та повідомляє про фальсифікації з боку влади. Натомість переможцем опоненти режиму вважають свого кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію.

У серпні Україна приєдналися до спільної декларації щодо ситуації у Венесуелі: разом із 20 підписантами Київ закликав всі сторони до стриманості та перегляду результатів виборів, бажано міжнародною організацією.

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29 липня 2024 року виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем на президентських виборах.

29 і 30 липня у Венесуелі тривали протести після результатів виборів. Згодом з'явилися дані, що серед венесуельських силовиків на мітингах були терористи з російської Групи Вагнера. Президент Зеленський назвав це яскравим прикладом безсоромного втручання РФ у справи інших держав, а також її звичною стратегією сіяти хаос у всьому світі.

3 вересня у Венесуелі суд видав ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса. 8 вересня він вилетів до Іспанії.