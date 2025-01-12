Украина не признает Мадуро как президента Венесуэлы – Сибига

10 января в Каракасе состоялась "инаугурация" Мадуро. США и Британия "приветствовали" новыми санкциями

Николас Мадуро (Фото: Х)

Украина разделяет позицию Евросоюза и не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Об этом в X написал министр иностранных дел Андрей Сибига .

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, так называемая инаугурация Мадуро была "фикцией".

"Выбор венесуэльского народа был украден. Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и будем настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", – подытожил Сибига.

10 января в Каракасе состоялась "инаугурация" Мадуро. США и Великобритания "приветствовали" новыми санкциями против чиновников, связанных с венесуэльским диктатором, также Вашингтон увеличил вознаграждение до $25 млн за информацию, которая поможет его арестовать.

29 июля 2024 года избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем на президентских выборах.

29 и 30 июля в Венесуэле продолжались протесты после результатов выборов. Впоследствии появились данные, что среди венесуэльских силовиков на митингах находились террористы из российской Группы Вагнера. Президент Зеленский назвал это ярким примером беззастенчивого вмешательства РФ в дела других государств, а также ее привычной стратегией сеять хаос во всем мире.

3 сентября в Венесуэле суд выдал ордер на арест оппозиционера Гонсалеса. 8 сентября он вылетел в Испанию.