В Хорватии выбирают президента во втором туре. В первом победил пророссийский Миланович

Результаты экзитполов ожидаются уже через несколько минут после закрытия участков – около 20:00 по киевскому времени

Гражданка Хорватии голосует на выборах (Фото: ЕРА / ANTONIO BAT)

В Хорватии 12 января проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) и завершат прием голосов в 19:00 (20:00 по Киеву). Результаты экзитполов ожидаются уже через несколько минут после закрытия участков.

Право участвовать в голосовании имеют около 3,8 млн граждан Хорватии.

В первом туре выборов, состоявшемся в конце декабря 2024 года, лидировал действующий президент Зоран Миланович, получивший 51,48% голосов. Его основной оппонент, Драган Приморац из Хорватского демократического союза, набрал 19,29%.