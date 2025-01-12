В Хорватии выбирают президента во втором туре. В первом победил пророссийский Миланович
В Хорватии 12 января проходит второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.
Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) и завершат прием голосов в 19:00 (20:00 по Киеву). Результаты экзитполов ожидаются уже через несколько минут после закрытия участков.
Право участвовать в голосовании имеют около 3,8 млн граждан Хорватии.
В первом туре выборов, состоявшемся в конце декабря 2024 года, лидировал действующий президент Зоран Миланович, получивший 51,48% голосов. Его основной оппонент, Драган Приморац из Хорватского демократического союза, набрал 19,29%.
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