Хорватский президент заявил, что Россию "не победить" и вспомнил о Крыме. МИД отреагировал

В Министерстве иностранных дел усомнились, что президент Хорватии Зоран Миланович смог бы с такой пророссийской риторикой, какую он себе позволяет в адрес Украины, получить свою должность в 1990-х годах, когда Хорватия сражалась в войне за сохранение государственности. Об этом, реагируя на очередной выпад Милановича в сторону Украины, написал в Facebook официальный представитель МИД Олег Николенко.

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"Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", – закончил он свою мысль.

30 января Миланович заявил, что временно оккупированный Крым "больше никогда не будет Украиной" и предостерег от противостояния России, имеющей ядерное оружие. По мнению "друга Путина" в Хорватии, "безумие думать, что Россию можно победить в обычной войне".

Миланович также раскритиковал поставки западных танков ВСУ (прогнозирует, что даже через год в Украину не прибудет ни один американский танк), потому что военная поддержка Украины, сказал он, "затягивает войну".

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Николенко подчеркнул, что официальный Киев считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

По его словам, при этом украинский народ "высоко ценит и благодарит правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России".

Политический оппонент Милановича премьер Андрей Пленкович заявил, что такая позиция президента страны наносит ей ущерб и является отражением нарративов Кремля: "А суть его такова, что давайте присядем как можно скорее, позволим русским захватить тысячи квадратных километров Украины и забудем о расширении НАТО".

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Євген Пилипенко

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