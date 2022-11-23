В Хорватии президент отказался давать добро на обучение ВСУ. Будет решать парламент

Хорватский президент Зоран Миланович отказался подписывать документ, предварительно разрешающий армейским инструкторам вооруженных сил страны принимать участие в обучающей миссии Евросоюза для ВСУ (EUMAM). Об этом пишет nacional.hr.

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Он, как и обещал, не дал своего согласия: "Хватит, что мини-министры [премьера] Пленковича едут в Брюссель без предварительного согласия главнокомандующего. Этого не будет".

Миланович получил соответствующее письмо от министра обороны Марио Баножича с просьбой дать предварительное согласие – и отказал, аргументировав это "неясными и необоснованными обстоятельствами" участия военнослужащих ВС Хорватии в миссии.

СПРАВКА. Цель EUMAM – укрепление военного потенциала ВСУ. Миссия ЕС уполномочена проводить индивидуальное, коллективное и специализированное обучение до 15 000 военнослужащих в различных местах на территориях государств-членов ЕС. Создана в середине октября 2022 года.

Во-первых, по мнению Милановича, глава МО "не уполномочен конституцией или законом" добиваться предварительного одобрения президента: это якобы может делать только Кабмин, сам президент "и, возможно, хорватский парламент".

Во-вторых, пишет Миланович, в проекте "не указывается конкретно", что будут делать военные ВС Хорватии за границей и что будут делать военные ВСУ в Хорватии.

В-третьих, президент страны пишет, что Украина формально не определена как союзница Хорватии, чтобы допускать ее войска на хорватскую территорию, – и хочет видеть правовое основание этому.

Баножич ранее выразил уверенность, что хорватский парламент поддержит решение об участии Хорватии в миссии EUMAM, если Миланович откажется давать свое согласие. По словам главы МО страны, "президент возражал против того, по чему еще не было принято ни решения, ни способа участия, а критиковал просто ради критики, даже не зная, что критикует".

В начале мая 2022 года Миланович хотел ветировать расширение НАТО.

В апреле Пленкович говорил, что прекращает все контакты с ним, "потому что он манипулятор и человек с пророссийскими взглядами".

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Євген Пилипенко

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