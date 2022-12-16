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Хорватия не будет участвовать в программе обучения ВСУ – парламент провалил голосование

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 18:24
Хорватия не будет участвовать в программе обучения ВСУ – парламент провалил голосование - Фото
Президент Хорватии Зоран Миланович (фото – EPA)

Парламент Хорватии не смог принять предложение правительства страны присоединиться к программе обучения украинских солдат в рамках миссии Европейского Союза. Об этом сообщает Washington Post.

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До голосования предложения в парламенте президент Хорватии Зоран Миланович отказался его поддержать, заявив, что оно якобы противоречит Конституции страны.

Согласно вынесенному на голосование предложению, Хорватия планировала обучать в стране до 100 украинских военнослужащих и направить около 80 своих инструкторов в другие страны ЕС.

Для принятия решения требовались две трети голосов депутатов парламента, однако из 151 за него проголосовали 97 – на четыре меньше, чем было необходимо. Против решения было подано только 10 голосов, остальные депутаты воздержались или отсутствовали.

По заявлениям депутатов от оппозиции, голосование было политически мотивированным из-за острых разногласий между премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Милановичем.

Пленкович перед голосованием сказал, что оно ознаменует выбор Хорватии "между Украиной и Путиным". Он также напомнил депутатам, что Хорватия на протяжении многих лет является членом НАТО и ЕС и не может в ситуации российской агрессии против Украины оставаться "нейтральной или внеблоковой".

СПРАВКА. Цель EUMAM (миссии ЕС по содействию Украине) – укрепление военного потенциала ВСУ. Миссия ЕС уполномочена проводить индивидуальное, коллективное и специализированное обучение до 15 000 военнослужащих в различных местах на территориях государств-членов ЕС. Создана в середине октября 2022 года.
  • В начале мая 2022 года президент Миланович хотел ветировать расширение НАТО.
  • В апреле Пленкович говорил, что прекращает все контакты с Милановичем, "потому что он манипулятор и человек с пророссийскими взглядами".

Читайте также: Посол РФ о НАТО: Почему вы думаете, что у нас нет планов против Хорватии, Венгрии, Польши? 

Сергій Бережний
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хорватия Зоран Миланович андрей пленкович EUMAM
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