Посол в Индонезии о начале вторжения: Нам сочувствовали и боялись. Кроме одного посла

В начале полномасштабной войны России против Украины нередко в глазах послов разных стран в Индонезии можно было увидеть отчаяние и страх. Но не у посла Хорватии, который призывал сражаться против агрессора. Об этом рассказал украинский посол в Индонезии Василий Гамянин в интервью LIGA.net.

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"Когда началась война, в течение месяца от всех коллег-послов я слышал слова сочувствия, а в глазах нередко видел страх и безнадежность", – вспоминает Гамянин.

По его словам, исключением был посол Хорватии Небойша Кохарович – от него была очень мощная моральная поддержка.

"В свое время он воевал за свою страну, освобождал оккупированные территории. А еще он работал послом в Москве, поэтому сразу мне сказал: "Я их прекрасно знаю – они сдуются. Мы это прошли: большой, сложный противник, который преобладает массовостью. Не бойся. Только боритесь и не сдавайтесь", – рассказал дипломат.

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Марко Сировой

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