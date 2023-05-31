Слава Украине: президент Хорватии назвал лозунг "криком шовинистов". Подоляк: Просто позор

Президент Хорватии Зоран Миланович в интервью N1 заявил, якобы лозунг "Слава Украине" является "криком самых радикальных шовинистов", которые, по его мнению, якобы совершали военные преступления во времена Второй мировой войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил Милановичу и посоветовал не жить мифами российской пропаганды.

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"Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое приветствие. Пусть уберут Россию и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", – сказал Миланович.

Президент Хорватии услышал приветствие "Слава Украине" после публичной церемонии в столице Хорватии Загребе.

Миланович заявил, якобы этот лозунг использовался "самыми радикальными шовинистами запада Украины".

Он обвинил тех, кто использовал этот лозунг, в коллаборационизме с нацистами во времена Второй мировой войны и в совершении военных преступлений: "Убивали тысячи евреев, поляков".

Советник главы ОП Подоляк ответил Милановичу, что не следует жить "инфантильными мифами российской пропаганды". Он добавил, что сегодня это "уже выглядит бессмысленно".

Подоляк отметил, что не нужно бояться "правильной истории", поскольку она "делает нас сильными".



"Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, сдаться, если сам не готов защищать свою землю: это просто позорно", – написал он.

25 января 2022 года президент Хорватии сказал, что если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной, Хорватия не будет принимать в этом участия и выведет своих военных из региона "до последнего солдата".

31 января 2023 года Миланович заявил, что Россию "не победить" и упомянул о Крыме. МИД отреагировал.

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