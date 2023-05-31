Слава Україні: президент Хорватії назвав гасло "криком шовіністів". Подоляк: Просто ганебно

Президент Хорватії Зоран Міланович в інтерв'ю N1 заявив, нібито гасло "Слава Україні" є "криком найрадикальніших шовіністів", які, на його думку, буцімто скоювали воєнні злочини в часи Другої світової війни. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів Мілановичу та порадив не жити міфами російської пропаганди.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію і Україну. Київ далеко, Москва ще далі", – сказав Міланович.

Президент Хорватії почув вітання "Слава Україні" після публічної церемонії в Загребі, столиці Хорватії.

Міланович заявив, нібито це гасло використовувалось "найрадикальнішими шовіністами заходу України".

Він звинуватив тих, хто використовував це гасло, у колабораціонізмі з нацистами в часи Другої світової війни та у скоєнні воєнних злочинів: "Вбивали тисячі євреїв, поляків".

Радник глави ОП Подоляк відповів Мілановичу, що не слід жити "інфантильними міфами російської пропаганди". Він додав, що сьогодні це "вже має безглуздий вигляд".

Подоляк зауважив, що не треба боятись "правильної історії", оскільки вона "робить нас сильними".



"Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно", – написав він.

25 січня 2022 року президент Хорватії сказав, що якщо відбудеться ескалація конфлікту між Росією та Україною, Хорватія не братиме в цьому участі та виведе своїх військових із регіону "до останнього солдата".

31 січня 2023 року Міланович заявив, що Росію "не перемогти" і згадав про Крим. МЗС відреагувало.

Читайте також: "Цукерку йому якусь дали". Прем'єр Хорватії розкритикував президента через Україну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.