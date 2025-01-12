У Хорватії обирають президента у другому турі. У першому переміг проросійський Міланович
У Хорватії 12 січня відбувається другий тур президентських виборів. Про це повідомляє Reuters.
Виборчі дільниці почали роботу о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) і завершать приймання голосів о 19:00 (20:00 за Києвом). Результати екзитполів очікуються вже через кілька хвилин після закриття дільниць.
Право брати участь у голосуванні мають близько 3,8 млн громадян Хорватії.
У першому турі виборів, що відбувся наприкінці грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Міланович, який отримав 51,48% голосів. Його основний опонент, Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу, набрав 19,29%.
- У січні 2023 року чинний президент Хорватії заявив, що Росію "не перемогти", і згадав про Крим. У МЗС України відреагували.
- Після цього він назвав гасло "Слава Україні!" "криком шовіністів". Подоляк назвав це ганьбою.
- 2 жовтня 2024 року президент Хорватії не дозволив армії брати участь у місіях НАТО в Україні.