У Хорватії обирають президента у другому турі. У першому переміг проросійський Міланович

Результати екзитполів очікуються вже через кілька хвилин після закриття дільниць – близько 20:00 за київським часом

Громадянка Хорватії голосує на виборах (Фото: ЕРА / ANTONIO BAT)

У Хорватії 12 січня відбувається другий тур президентських виборів. Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці почали роботу о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) і завершать приймання голосів о 19:00 (20:00 за Києвом). Результати екзитполів очікуються вже через кілька хвилин після закриття дільниць.

Право брати участь у голосуванні мають близько 3,8 млн громадян Хорватії.

У першому турі виборів, що відбувся наприкінці грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Міланович, який отримав 51,48% голосів. Його основний опонент, Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу, набрав 19,29%.