Axios: Команда Трампа хоче зміни режиму у Венесуелі

У команді Трампа стверджують, що хочуть, аби Ніколас Мадуро пішов шляхом нещодавно поваленого диктатора Сирії

Ніколас Мадуро (Фото: Ronald Pena/EPA)

Майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа хоче, щоб диктатор Венесуели Ніколас Мадуро залишив пост глави держави. Про це повідомило видання Axios із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У матеріалі йдеться, що Венесуела за часів Мадуро стала величезною проблемою для Латинської Америки та США. На її частку припадає найбільша сучасна міграція в Західній півкулі — майже 8 млн людей втекли від режиму за останнє десятиліття.

У команді Трампа стверджують, що хочуть, аби Мадуро пішов шляхом нещодавно поваленого диктатора Сирії Башара Асада. Але зміна режиму не обов'язково означає військові дії, кажуть радники новообраного президента США.

"Ми були б не проти, щоб Мадуро був сусідом з Асадом у Москві", – сказав Axios радник Трампа, який бере участь у дискусіях щодо зовнішньої політики.

Журналісти зазначили, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп звинувачував Мадуро в навмисному відправленні злочинних угруповань до США, таких як Tren de Aragua.

А днями сенатор від Флориди Марко Рубіо, якого Трамп номінував на посаду держсекретаря, який колись став ціллю замаху венесуельської організації, заявив, що Венесуела, багата на нафту і бідна грошима, "керується організацією, що займається наркоторгівлею та звела себе в ранг національної держави".

Трамп запровадив санкції проти Венесуели під час свого першого терміну, але незрозуміло, що хоче зробити новообраний президент, щоб усунути Мадуро з посади.

Інтерес Трампа до зміни режиму у Венесуелі посилився після того, як у вівторок чинний президент США Джо Байден, ухвалив рішення послабити обмеження щодо Куби. Водночас Трамп вважає соціалістичний режим Куби центром проблем Латинської Америки.

Видання нагадало, що у листопаді 2024 року нафтові компанії та інвестори розпочали кампанію тиску, намагаючись налагодити відносини між США та Венесуелою. Угода могла передбачати пом’якшення американських санкцій та отримання від Венесуели більше нафтопродуктів. Своєю чергою Венесуела погодилася б уповільнити еміграцію або, можливо, прийняти назад мільйони мігрантів, депортованих зі США.

Однак Трамп не виявляв ентузіазму з приводу укладення угоди з Мадуро.

"Нам не потрібно купувати енергію у Венесуели, коли у нас її в 55 разів більше, ніж у них", – сказав обраний президент США минулого місяця.

12 січня 2025 року глава МЗС Сибіга заявив, що Україна поділяє позицію Євросоюзу та не визнає Мадуро президентом Венесуели.

13 січня Мадуро заявив про намір вторгнутися у Пуерто-Рико з бразильськими військами та "звільнити" його від США.