Удар Трампа по Мадуро отвлечет от Украины – вопрос, надолго ли, заявил экс-полковник США
Возможный авиаудар или наземная операция Соединенных Штатов против Венесуэлы отвлекут американское внимание от Украины – вопрос лишь в том, надолго ли. Об этом для текста LIGA.net заявил полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.
По его словам, продолжительность такой ситуации будет определяться характером удара по Венесуэле и сроком военной операции, однако по крайней мере в первые несколько дней латиноамериканская страна возглавит все теленовости и появится на первых полосах мировых медиа.
По мнению Лейтона, варианты операций президента США Дональда Трампа недостаточно хорошо продуманы: каким бы сильным ни было присутствие американских Военно-морских сил и морпехов у берегов Венесуэлы, этого пока недостаточно, чтобы изменить режим диктатора Николаса Мадуро.
"Трамп больше сосредоточится на Венесуэле в краткосрочной перспективе. Как следствие – недостаток внимания к Украине заставит других членов НАТО усилить поддержку Киева", – рассказал экс-военный.
Он отметил, что Украина сможет выдержать недостаток внимания Штатов, однако это является лишним отвлечением от России, которая является основной угрозой для Киева и Вашингтона.
- 24 октября США отправили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы. А на следующий день Америка отправила ударную группу с новейшим и самым большим авианосцем в Латинскую Америку.
- 31 октября WP сообщило, что Мадуро на фоне военного присутствия США в Карибском бассейне обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны.
