Удар Трампа по Мадуро отвлечет от Украины – вопрос, надолго ли, заявил экс-полковник США

Украина сможет выдержать недостаток внимания Штатов, но действия против Венесуэлы будут лишним отвлечением от России, заявил Лейтон

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Возможный авиаудар или наземная операция Соединенных Штатов против Венесуэлы отвлекут американское внимание от Украины – вопрос лишь в том, надолго ли. Об этом для текста LIGA.net заявил полковник Военно-воздушных сил США в отставке Седрик Лейтон.

По его словам, продолжительность такой ситуации будет определяться характером удара по Венесуэле и сроком военной операции, однако по крайней мере в первые несколько дней латиноамериканская страна возглавит все теленовости и появится на первых полосах мировых медиа.

По мнению Лейтона, варианты операций президента США Дональда Трампа недостаточно хорошо продуманы: каким бы сильным ни было присутствие американских Военно-морских сил и морпехов у берегов Венесуэлы, этого пока недостаточно, чтобы изменить режим диктатора Николаса Мадуро.

"Трамп больше сосредоточится на Венесуэле в краткосрочной перспективе. Как следствие – недостаток внимания к Украине заставит других членов НАТО усилить поддержку Киева", – рассказал экс-военный.

Он отметил, что Украина сможет выдержать недостаток внимания Штатов, однако это является лишним отвлечением от России, которая является основной угрозой для Киева и Вашингтона.