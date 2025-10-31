WP: Венесуэла попросила военной помощи у России, Китая и Ирана из-за действий США

Мадуро запросил помощь с ремонтом самолетов, а также поставки, вероятно, ракет и дальнобойных дронов

Николас Мадуро (Фото: EPA/MIGUEL GUTIERREZ)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне военного присутствия США в Карибском бассейне обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на полученные внутренние документы правительства США.

Отмечается, что в Россию Мадуро написал письмо, адресованное диктатору Владимиру Путину. Его должен был доставить министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес во время визита в Москву в октябре.

В письме, как утверждается, он попросил помочь с восстановлением ранее купленных у РФ нескольких самолетов Су-20МК2, восьми двигателей и пяти радаров, приобретением 14 комплектов предположительно российских ракет, а также о неуказанной "логистической поддержке".

Кроме того, Мадуро, согласно документам, запросил у Москвы "среднесрочный план финансирования" на три года через оборонную компанию "Ростех". Но сумма не указана.

Письмо с просьбой о "расширении военного сотрудничества" с целью "противостоять эскалации с США" было написано и главе Китай Си Цзиньпину. Утверждается, что Мадуро попросил ускорить производство систем радиолокационного обнаружения.

В документах США сказано, что президент Венесуэлы подчеркнул серьезность предполагаемой агрессии США в Карибском бассейне, преподнеся ее как "действия против Китая из-за общей идеологии".

Что касается Ирана, то, как сообщает WP, министр транспорта Веласкес недавно координировал поставку военной техники и дронов из Ирана. В беседе с иранским чиновником он якобы сообщил, что стране необходимо "пассивное оборудование обнаружения", GPS-навигаторы и, вероятно, дроны дальностью 1000 км.

В документах нет информации о реакции России, Китая и Ирана на эти просьбы.

В то же время президент США Дональд Трамп опроверг атаки по Венесуэле "в считаные часы или дни". Об этом он сказал журналистам на брифинге 31 октября.