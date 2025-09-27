NBC News: США могут в ближайшие недели атаковать наркокартели в Венесуэле

Вашингтон рассматривает дроновые удары по членам и руководству групп наркоторговли в Венесуэле, а также атаки на лаборатории

Николас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Американские военные разрабатывают варианты действий против наркоторговцев в Венесуэле, удары в пределах границ этой страны могут начаться уже через несколько недель. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на четырех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Удар по Венесуэле станет очередной эскалацией военной кампании администрации президента США Дональда Трампа против предполагаемых наркоторговцев и ее позиции по отношению к правительству Венесуэлы.

В течение последних недель американские военные нанесли удары по меньшей мере по трем судам из Венесуэлы, которые якобы перевозили наркоторговцев и наркотики, а также могли угрожать американцам, заявил Трамп. Администрация не предоставила доказательств того, что наркотики были на всех этих судах. Но чиновник в Доминиканской Республике вместе с представителем посольства США в этой стране заявили в воскресенье, что после одного из ударов в воде были найдены наркотики.

Удары по Венесуэле могут произойти в течение следующих нескольких недель, но Трамп еще ничего не одобрил, сообщили четыре собеседника.

Двое из них и еще один чиновник, знакомый с обсуждениями, заявили, что недавняя военная эскалация частично является результатом того, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, по мнению Белого дома, не делает достаточно, чтобы остановить поток незаконных наркотиков из своей страны. Планы, которые обсуждаются, в основном сосредоточены на ударах беспилотников по членам и руководству групп наркоторговли, а также на атаках на лаборатории по производству наркотиков, сообщили собеседники.

Некоторые чиновники США разочарованы тем, что военная эскалация, вероятно, не ослабила власть Мадуро и не вызвала никакой значительной реакции, сказал один из собеседников. Белый дом столкнулся с большим сопротивлением ударам по наркобоевикам, чем ожидал, что побудило администрацию тщательно обдумать следующие шаги.

Это включает переговоры между США и Венесуэлой через лидеров Ближнего Востока, которые выступают в роли посредников, как стало известно NBC News. По словам высокопоставленного чиновника администрации, Мадуро обсудил с этими посредниками уступки, на которые он готов пойти, чтобы остаться у власти. Высокопоставленный чиновник администрации не уточнил, какие страны выступают в роли посредников, кроме того, что они являются союзниками.

"Трамп готов использовать все элементы американской власти, чтобы остановить наплыв наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", – прокомментировал высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее Мадуро опровергал любую причастность к наркоторговле и неоднократно заявлял, что США пытаются отстранить его от власти.

19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.

В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.

29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.