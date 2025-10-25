США отправили ударную группу с новейшим и крупнейшим авианосцем в Латинскую Америку

Во исполнение приказа Трампа Вашингтон направил корабли в регион, где ведет борьбу с группировками и наркотрафиком

США отправили авианосную ударную группу во главе со своим самым современным и самым большим судном такого типа Gerald R. Ford в Латинскую Америку в поддержку директивы президента Дональда Трампа о ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом. О таком решении министра войны Пита Хегсета вечером 24 октября сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, авианосная группа была направлена в зону ответственности Южного командования США, действующего в Центральной и Южной Америке.

Усиление присутствия американских войск "будет способствовать укреплению способности США выявлять, отслеживать и пресекать деятельность незаконных субъектов, которые представляют угрозу безопасности и процветанию Соединенных Штатов и нашей безопасности в Западном полушарии", пояснил Парнелл.

Чиновник добавил, что эти силы укрепят и расширят нынешние возможности по противодействию наркотрафика, ослаблению и ликвидации международных преступных группировок.

На данный момент в результате военной операции администрации Трампа в регионе погибли 43 человека в результате 10 ударов по небольшим лодкам, которые, по утверждениям официальных лиц, перевозили наркотики. Глава Штатов угрожал расширить усилия, включив наземные атаки, но отметил, что для этого может потребоваться одобрение конгресса, передает агентство Bloomberg.

Согласно фотографиям, опубликованным американскими военными, в начале октября авианосец Gerald R. Ford находился в Средиземном море. 21 октября хорватское правительство приветствовало судно в городе Сплит.

Пентагон отказался от дальнейших комментариев относительно директивы Трампа. В состав отправленной ударной группы входят "Форд", самый новый и самый большой американский авианосец, ракетный эсминец USS Winston Churchill, а также военные самолеты.

По прибытию в Латинскую Америку, эта группа присоединится к наращиванию американских военных сил, которое усилило опасения относительно расширения конфликта. Администрация США также развернула ракетные эсминцы в рамках операции по охране границы, в дополнение к самолетам, которые используются в ударах. Кроме этого, ранее американский президент подтвердил, что санкционировал тайные операции Центрального разведывательного управления в Венесуэле.

Ранее, 24 октября, глава Пентагона объявил, что силы США убили шесть человек во время последней атаки на судно, которое, как подозревается, занималось наркотрафиком в Карибском бассейне.

За день до этого Трамп отметил, что военная кампания США вскоре распространится на цели внутри самой Венесуэлы. Эти удары станут значительной эскалацией конфликта со страной, пророссийский диктатор которой, Николас Мадуро, обвинил Вашингтон в заговоре с целью свержения его правительства.

Несмотря на то, что США продолжает атаки по судам, перевозящим наркотики, критики ставят под сомнение правовую обоснованность такого подхода, утверждая, что подозреваемых следует арестовывать и судить, а не казнить без суда, отмечает медиа.

Белый дом утверждает, что США ведут "немеждународный вооруженный конфликт" против преступных группировок и применение летальной силы оправдано. Попытка заставить администрацию прекратить кампанию до того, как Конгресс одобрит военные действия, провалилась в Сенате.

По данным анализа сервиса Bloomberg Economics, удары, соединенные с наращиванием военного присутствия США и одобрением американским президентом деятельности ЦРУ в Венесуэле являются "частично внутриполитическим сигналом, а частично кампанией давления против венесуэльского режима и других правительств, которым противостоит администрация Трампа".

"Эскалация, включая ограниченные военные удары по территории Венесуэлы, возможна, но большая военная или парамилитарная операция США маловероятна", – считает подразделение медиа.