Конфликт с Трампом из-за кокаина: США ввели санкции против президента Колумбии

Петр оказался под американскими ограничениями на фоне обострения президентом США конфликта между Вашингтоном и Боготой

Густаво Петро (Фото: Carlos Ortega / EPA)

В пятницу, 24 октября, США ввели санкции против колумбийского президента Густаво Петро, передаёт агентство Reuters.

Это произошло на фоне того, что глава Штатов Дональд Трамп резко обострил конфликт с давним союзником Вашингтона в Латинской Америке из-за обвинений в том, что Петр отказался остановить поток кокаина в США.

Напряженность между Вашингтоном и многими странами региона нарастала в течение нескольких недель: американские военные активизировали свою деятельность в южной части Карибского бассейна, нанося удары по судам в международных водах, которые, как утверждает армия США без доказательств, перевозят наркотики. В четвертую неделю октября Трамп назвал Петро "нелегальным нарколидером", после того, как глава Колумбии обвинил Штаты в "убийстве" из-за этих ударов.

Петр, срок полномочий которого истечет через 10 месяцев, всегда выступал против таких ударов. Политик пытался положить конец шестидесятилетнему конфликту в Колумбии путем мирных соглашений и договоров о капитуляции с повстанцами и преступными группировками, но эти усилия дали мало результатов.

" С момента прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло самого высокого уровня за последние десятилетия, заполонив Соединенные Штаты и отравляя американцев. Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и дает четко понять, что мы не будем терпеть контрабанду наркотиков в нашу страну", – заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

Президент Колумбии отрицает обоснованность обвинений США, утверждая, что правительство страны конфисковало кокаин в беспрецедентных объемах и что с 2021-го ежегодно замедляются темпы расширения посевов коки, основного ингредиента этого наркотика.

Он также сообщил, что нанял американского адвоката для своей защиты, и в пятницу вечером выступил перед тысячами сторонников в центре колумбийской столицы Боготы, заявив, что не имеет денег в США.

Кроме Петро, под американские ограничения попали его жена и сын Николас (бывший депутат, которому в Колумбии уже предъявлены обвинения в коррупции), а также министр внутренних дел страны Армандо Бенедетти.

Такие санкции США замораживают любые американские активы лиц, против которых направлены ограничения, и обычно запрещают американцам иметь дело с этими людьми.

"Президент Трамп четко дал понять, что президент Петр должен немедленно закрыть эти убийственные поля [коки], иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет делаться не по-хорошему", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.