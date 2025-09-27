США аннулируют визу президента Колумбии из-за его заявлений о Палестине

Президент Колумбии (Фото: Mauricio Duenas Castaneda/EPA)

США аннулируют визу президента Колумбии Густаво Петро после того, как он в пятницу вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию и призвал американских солдат не подчиняться приказам лидера Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий", – говорится в сообщении Государственного департамента в социальной сети X.

Петро, обращаясь к толпе пропалестинских протестующих возле штаб-квартиры Организации Объединенных Наций на Манхэттене, призвал к созданию глобальных вооруженных сил, приоритетом которых было бы освобождение палестинцев. Он добавил: "Эти силы должны быть больше, чем силы Соединенных Штатов".

"Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не направлять оружие на людей. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Подчиняйтесь приказам человечества", – продолжил президент Колумбии.

Петро, первый левый президент Колумбии и ярый противник войны Израиля в Газе, во вторник раскритиковал Трампа в своей речи в ООН, заявив, что лидер США был "соучастником геноцида" в Газе, и призвал к "уголовному преследованию" за ракетные атаки США на корабли в водах Карибского бассейна, которые, вероятно, транспортировали наркотики.