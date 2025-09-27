США анулюють візу президента Колумбії через його заяви про Палестину

Президент Колумбії (Фото: Mauricio Duenas Castaneda/EPA)

США анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після того, як він у п'ятницю вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію та закликав американських солдатів не підкорятися наказам лідера Штатів Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters.

"Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні й підбурювальні дії", – йдеться в повідомленні Державного департаменту в соціальній мережі X.

Петро, звертаючись до натовпу пропалестинських протестувальників біля штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй на Мангеттені, закликав до створення глобальних збройних сил, пріоритетом яких було б звільнення палестинців. Він додав: "Ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів".

"Ось чому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не спрямовувати зброю на людей. Не підкоряйтеся наказам Трампа. Підкоряйтеся наказам людства", – продовжив президент Колумбії.

Петро, перший лівий президент Колумбії та запеклий противник війни Ізраїлю в Газі, у вівторок розкритикував Трампа у своїй промові в ООН, заявивши, що лідер США був "співучасником геноциду" в Газі, й закликав до "кримінального переслідування" за ракетні атаки США на кораблі у водах Карибського басейну, які, ймовірно, транспортували наркотики.