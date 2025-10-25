Конфлікт з Трампом через кокаїн: США запровадили санкції проти президента Колумбії
У п'ятницю, 24 жовтня, США запровадили санкції проти колумбійського президента Густаво Петро, передає агенція Reuters.
Це відбулось на тлі того, що глава Штатів Дональд Трамп різко загострив конфлікт з давнім союзником Вашингтону у Латинській Америці через звинувачення у тому, що Петро відмовився зупинити потік кокаїну до США.
Напруженість між Вашингтоном та багатьма країнами регіону наростала впродовж декількох тижнів: американські військові активізували свою діяльність у південній частині Карибського басейну, завдаючи ударів по суднах у міжнародних водах, які, як стверджує армія США без доказів, перевозять наркотики. У четвертий тиждень жовтня Трамп назвав Петро "нелегальним нарколідером", після того, як глава Колумбії звинуватив Штати у "вбивстві" через ці удари.
Петро, термін повноважень якого закінчиться через 10 місяців, завжди виступав проти таких ударів. Політик намагався покласти край шестидесятирічному конфлікту у Колумбії шляхом мирних угод і договорів про капітуляцію з повстанцями та злочинними угрупуваннями, але ці зусилля дали мало результатів.
"З моменту приходу до влади президента Густаво Петро виробництво кокаїну в Колумбії досягло найвищого рівня за останні десятиліття, заполонивши Сполучені Штати і отруюючи американців. Президент Петро дозволив наркокартелям процвітати і відмовився припинити цю діяльність. Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів для захисту нашої країни і дає чітко зрозуміти, що ми не будемо терпіти контрабанду наркотиків до нашої країни", – заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент.
Президент Колумбії заперечує обґрунтованість звинувачень США, стверджуючи, що уряд країни конфіскував кокаїн у безпрецедентних обсягах і що з 2021-го щороку сповільнюються темпи розширення посівів коки, основного інгредієнта цього наркотику.
Він також повідомив, що найняв американського адвоката для свого захисту, й у п'ятницю ввечері виступив перед тисячами прихильників у центрі колумбійської столиці Боготи, заявивши, що не має грошей у США.
Окрім Петро, під американські обмеження потрапили його дружина та син Ніколас (колишній депутат, якому у Колумбії вже висунуто звинувачення у корупції), а також міністр внутрішніх справ країни Армандо Бенедетті.
Такі санкції США заморожують будь-які американські активи осіб, проти яких спрямовані обмеження, і зазвичай забороняють американцям мати справу з цими людьми.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що президент Петро повинен негайно закрити ці вбивчі поля [коки], інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це робитиметься не по-хорошому", – заявила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.
- У вересні США вирішили анулювати візу президенту Колумбії після того, як він вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію та закликав американських солдатів не підкорятися наказам Трампа.
- 23 жовтня американські військові відправили до узбережжя Венесуели два надзвукові важкі бомбардувальники, трохи більше ніж через тиждень після того, як інша група літаків здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.
