Конфлікт з Трампом через кокаїн: США запровадили санкції проти президента Колумбії

Петро опинився під американськими обмеженнями на тлі загострення президентом США конфлікту між Вашингтоном та Боготою

Густаво Петро (Фото: Carlos Ortega / EPA)

У п'ятницю, 24 жовтня, США запровадили санкції проти колумбійського президента Густаво Петро, передає агенція Reuters.

Це відбулось на тлі того, що глава Штатів Дональд Трамп різко загострив конфлікт з давнім союзником Вашингтону у Латинській Америці через звинувачення у тому, що Петро відмовився зупинити потік кокаїну до США.

Напруженість між Вашингтоном та багатьма країнами регіону наростала впродовж декількох тижнів: американські військові активізували свою діяльність у південній частині Карибського басейну, завдаючи ударів по суднах у міжнародних водах, які, як стверджує армія США без доказів, перевозять наркотики. У четвертий тиждень жовтня Трамп назвав Петро "нелегальним нарколідером", після того, як глава Колумбії звинуватив Штати у "вбивстві" через ці удари.

Петро, термін повноважень якого закінчиться через 10 місяців, завжди виступав проти таких ударів. Політик намагався покласти край шестидесятирічному конфлікту у Колумбії шляхом мирних угод і договорів про капітуляцію з повстанцями та злочинними угрупуваннями, але ці зусилля дали мало результатів.

"З моменту приходу до влади президента Густаво Петро виробництво кокаїну в Колумбії досягло найвищого рівня за останні десятиліття, заполонивши Сполучені Штати і отруюючи американців. Президент Петро дозволив наркокартелям процвітати і відмовився припинити цю діяльність. Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів для захисту нашої країни і дає чітко зрозуміти, що ми не будемо терпіти контрабанду наркотиків до нашої країни", – заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент.

Президент Колумбії заперечує обґрунтованість звинувачень США, стверджуючи, що уряд країни конфіскував кокаїн у безпрецедентних обсягах і що з 2021-го щороку сповільнюються темпи розширення посівів коки, основного інгредієнта цього наркотику.

Він також повідомив, що найняв американського адвоката для свого захисту, й у п'ятницю ввечері виступив перед тисячами прихильників у центрі колумбійської столиці Боготи, заявивши, що не має грошей у США.

Окрім Петро, під американські обмеження потрапили його дружина та син Ніколас (колишній депутат, якому у Колумбії вже висунуто звинувачення у корупції), а також міністр внутрішніх справ країни Армандо Бенедетті.

Такі санкції США заморожують будь-які американські активи осіб, проти яких спрямовані обмеження, і зазвичай забороняють американцям мати справу з цими людьми.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що президент Петро повинен негайно закрити ці вбивчі поля [коки], інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це робитиметься не по-хорошому", – заявила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.