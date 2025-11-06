Politico: ЄС планує посилити візові правила для громадян Росії

Російський паспорт (Фото: Depositphotos)

Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян Росії й майже повністю припинив видавати багаторазові шенгенські візи. Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.

За новими правилами росіяни здебільшого отримуватимуть лише одноразові візи. Винятки можливі тільки з гуманітарних причин або для осіб, які мають також громадянство країн ЄС.

Євросоюз ускладнив і підвищив ціну на отримання віз для громадян Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму. Деякі країни ЄС, зокрема держави Балтії, повністю заборонили або суттєво обмежили в’їзд росіян на свою територію.

Питання видавання віз регулюється кожною з країн-членів. Тому Європейська комісія не може запровадити повну заборону на в’їзд російських туристів, але може ускладнити процедуру.

За даними Комісії, у 2024 році росіянам видали понад пів мільйона шенгенських віз. Це більше, ніж у 2023 році, але значно менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення – зокрема, у 2019 році було видано понад 4 мільйони. Найактивніше візи росіянам нині видають Угорщина, Франція, Іспанія та Італія.

Очікується, що нові суворіші правила стануть частиною ширшого пакета заходів для зменшення кількості росіян, які в’їжджають до країн ЄС. Їх мають офіційно ухвалити та запровадити цього тижня.

Також в ЄС планують обмежити пересування російських дипломатів. Їм доведеться заздалегідь повідомляти держави про перетин Шенгенської зони. Це пояснюють бажанням протидіяти "зростанню ворожої розвідувальної діяльності" Кремля.